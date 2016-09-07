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«جنايات القاهرة» تجدد حبس صفوت عبد الغني45 يوم لاتهامه بالتحريض على العنف

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«جنايات القاهرة» تجدد حبس صفوت عبد الغني45 يوم لاتهامه بالتحريض على العنف «جنايات القاهرة» تجدد حبس صفوت عبد الغني45 يوم لاتهامه بالتحريض على العنف

صفوت عبد الغنى

 

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس صفوت عبدالغنى، وعلاء أبو النصر، القياديين فيما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وآخرين 45 يومًا، على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالتحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام رابعة، بالقضية رقم 19092 إدارى قسم ثانٍ مدينة نصر، لسنة 2015.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين رمضان جمعة عبدالفتاح، وعلاء محمد أبو النصر طنطاوى، وطارق عبدالمنعم عبدالحكيم، وأبو العلا، وطه أحمد طه الشريف، وصفوت عبدالغنى، ارتكاب جرائم “الانضمام لجماعة إرهابية، تحرض على مؤسسات الدولة، وقطع الطرق”.

وكانت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة، ألقت القبض على صفوت عبد الغنى، و4 آخرين من أنصار الرئيس المعزول، أثناء محاولتهم الهرب إلى السودان.

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