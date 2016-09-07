بالصور.. وزير التموين والمحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أداء اليمين الدستورية من قبل كل من اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، وعدد من المحافظين الجدد، وهم “رضا محمد محيي الدين فرحات محافظاً للإسكندرية، عاطف عبد الحميد مصطفى محافظاً للقاهرة، عمرو إبراهيم عبد المنعم محافظاً للقليوبية، عصام الدين صلاح الدين البديوي محافظاً للمنيا، أحمد محمد حامد حسن محافظاً للسويس، جمال سامي علي محمود محافظاً للفيوم.

وقال السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع بوزير التموين الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية، في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب السيسي، عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه.

وأكد الرئيس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اليوم، أهمية توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة محاولات استغلال المواطنين واحتكار السلع بهدف رفع أسعارها.

وشدد الرئيس، على أهمية توفير المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية، وتعريف المواطنين بما يتوافر من السلع الرئيسية لطمأنتهم والحيلولة دون تضليلهم من قبل بعض الأطراف التي تروج لأخبار مغلوطة بهدف إشاعة البلبلة بينهم.

كما أكد أهمية توفير منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ولاسيما في المناطق التي يقطنها المواطنون محدودو الدخل والفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن أهمية تكثيف الرقابة على السلع الغذائية، لا سيما اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودتها وسلامتها حفاظا على صحة المواطنين.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد، والاستعداد بشكل مناسب لمواسم توريد المحاصيل الاستراتيجية حفاظاً عليها وتقليلاً لنسبة الفاقد منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عقد كذلك اجتماعاً مع السادة المحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر.

وأعرب الرئيس في بداية الاجتماع، عن خالص تمنياته بالتوفيق لهم، وأن تكلل كافة جهودهم وأعمالهم بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة إيلاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.

كما أشار الرئيس إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وأهمية توفير السلع الغذائية للمواطنين تيسيراً على محدودي الدخل.

وشدد السيسي، على أهمية مضاعفة وتيرة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الاهتمام للحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي من خلال القانون لأية مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة، فضلاً عن أهمية تحقيق الانضباط في الشارع المصري، وأهمية النهوض بمستوى المدارس والمستشفيات ومختلف الخدمات المُقدمة للمواطنين.

ونوّه الرئيس إلى أهمية ترشيد الإنفاق واستخدام الوسائل غير التقليدية في الإدارة، مع العمل على إيجاد حلول عملية لمختلف المشكلات.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس وجّه بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين والتعرف على شواغلهم ومتطلباتهم. ودعا إلى إعداد البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن والدفع به قدماً في مختلف المجالات.

وأكد السيد الرئيس أهمية التواصل والتنسيق المستمر داخل كل محافظة ومع مختلف أجهزة الدولة، بُغية تحقيق التناغم والتنسيق المنشود والخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة للدولة، في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة لكل جهد مصري مخلص يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.