محلل اقتصادي يكشف عن أسباب طرح الحكومة لأسهم في البورصة

قال المحلل الاقتصادي، محمد النجار، إن عامل توقيت طرح الأسهم في البورصات هو الأهم، لافتا أن قرار الحكومة المصرية بطرح أولى أسهم شركاتها في البورصة بعد فترة طويلة من الغياب جاء في ظل العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي انعكست بشكل كبير على اختيار التوقيت.

وأضاف النجار خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن اختيار التوقيت جاء في ظل انتظار الأجازات وعيد الأضحى حتى ينعكس خلال تلك الفترة مردود طرح أسهم شركة “موبكو” في البورصة، لافتا أن الحكومة نوهت منذ عام ونصف عن طرح شركات تابعة لها في سوق المال وزيادة رؤوس أموال البنوك إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الأمر حتى الآن، موضحا أن طرح الدولة لتلك الأسهم الآن هو محاولة لجذب الأنظار حتى يتم طرح المزيد خلال الفترة القادمة.

وأشار النجار إلى أن هناك تطلعات لدى المتداولون لرؤية جدية الحكومة في طرح المزيد من حصص الشركات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سوق المال المصري يمر بانخفاض واضح وحجم التدولات اليومية تصل إلى 400 مليون جنيه وهو حجم هزيل لا يساعد على جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح النجار أن المتغيرات في المنطقة وانخفاض أسعار النفط عالميا وانعكاسه على موزانات الدول الخليجية أثر فرص ضخ استثمارات خليجية في مصر.

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