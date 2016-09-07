نائب وزير الخارجية الكويتي يصل القاهرة لحضور اجتماعات الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة الدولي “خالد سليمان الجارالله” نائب وزير الخارجية الكويتي، على متن طائرة خاصة ليرأس الوفد الكويتي الذي يضم كل من مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير السفير “أيهم العمر”، ومساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي السفير “عزيز الدجاني”، في اجتماعات الدورة الـ 146 للملجس الوزاري لجامعة الدول العربية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع 26 بندًا، على رأسها متابعة ما تم التوصل إليه في القمة العربية التي انعقدت مؤخرًا في نواكشوط، بالإضافة إلى القضايا السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطورات الازمتين السورية واليمنية، وأيضًا الأزمة الليبية.