النائب العام يأمر بسرعة التحقيق في حادثي قطار العياط وتصادم طريق الفرافرة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيقات في حادثي انقلاب قطار العياط، والتصادم بطريق الواحات البحرية – الفرافرة، وسرعة تحديد المسئولية الجنائية عن الحادثين اللذين تسببا في مصرع وإصابة العشرات من المواطنين.

وبدأت النيابة العامة في الاستماع إلى أقوال المصابين الذين سمحت حالتهم بسؤالهم، كما باشرت النيابة المعاينات اللازمة لموقعي الحادثين، وسؤال الشهود في إطار استكمال التحقيقات، مع التصريح بدفن جثامين المتوفين في الحادثين عقب تحديد أسباب الوفاة، وندب جهات الفحص الفنية المختصة لمعرفة الأسباب الفنية للحادثين وكيفية وقوعهما.

وأمرت النيابة العامة بتكليف أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة حول الحادثين، وموافاة النيابة بالتحريات على وجه السرعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث خروج قطار عن القضبان بالعياط، بينما توفي 22 مواطنًا آخرين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق الواحات .

أ ش أ