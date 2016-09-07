ننشر أسماء المقبولين من سائقين وعمال خدمات معاونة بديوان عام وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، أسماء المقبولين من سائقين وعمال خدمات معاونة بديوان عام وزارة العدل، طبقًا للقرار الوزارى رقم رقم 7737 لسنة 2016.

وأوضحت الوزارة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين كل من الآتية أسماؤهم، بعد كل فى وظيفة حرفى ثالث “سائق سيارة”، من الدرجة الخامسة بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، بديوان عام وزارة العدل اللجنة الفنية للسيارات، وذلك اعتبارًا من 1/8/2016 وهم :

أحمد السيد مبروك السيد، عاطف مسعود السيد مسعود علوان، عمرو شعبان عبد الحميد السيد النجار، وليد ممدوح أبو العلا محمد، أحمد خلف عبد الحميد أحمد، سالم سالم عبد الرؤف محمد، محمد فارس عبد الفتاح صالح، سامح رجب عبد التواب سيد أحمد، شعبان كمال محمد حسن، محمود محمد على أحمد.

ثانيًا: تعيين كل من الآتية أسماؤهم بعد كل فى وظيفة مساعد حرفى “سائق سيارة”، من الدرجة السادسة، بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية بديوان عام وزارة العدل، اللجنة الفنية للسيارات، وذلك اعتبارًا من 1/8/2016 وهم :

عماد حمدى محمد جلال، طنطاوى سعيد طنطاوى أبو السعود، عمر رمضان عبد اللطيف يوسف، عمرو محمد جاد أبو السعود، فتحى فؤاد عواد البحيرى، شعبان وهبة الله أحمد وهبة الله، عبد الصبور شوقى عبد الصبور محمدـ ، محمد محسن وجيه حسين، بلال سعيد محمد حسن ، محمود عاشور فتح الله محمد، محمد هزاع على محمد هزاع، يسرى توفيلس إبراهيم جرجس، صلاح سعيد على مرزوق، عبد المنعم سيد عبد المنعم عراقى، إسلام عاطف أحمد على، أحمد جمعة أحمد أبو سماحة، محمد عمر على عبد الرحيم منصور.

ثالثًا: تعيين الآتية أسماؤهم بعد كل فى وظيفة مساعد حرفى “سائق سيارة”، من الدرجة السادس،ة بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية بديوان عام وزارة العدل، اللجنة الفنية للسيارات، وذلك اعتبارًا من 24/8/2016 وهم :

حسين سيد إبراهيم خليل ، جمعة رشدى محمد عبد الله.

رابعًا: تعيين الآتية أسماؤهم بعد كل فى وظيفة معاون خدمة “عامل نظافة “، من الدرجة السادسة، بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بديوان عام وزارة العدل،” الإدارة العامة لشئون المقر، إدارة الخدمات”، وذلك اعتبارًا من 1/8/2016 وهم :

هشام السيد مدبولى السيد ـ سمير توفيق أحمد خليل ــ عاطف خلف برقى محمد ــ أحمد محمد نجاح الحاج إبراهيم ــ أحمد منصور السيد على ــ محمد عز الدين محمد حسن ـــ عادل سليمان السعداوى سليمان ــ حسن يوسف شعبان الغلبان ــ مبروك سعيد حسن هيكل ـ جلال عبد العزيز السيد محمد ـ صلاح جبر جاد الحق واصل ـ عماد حسن حسين خضر ــ كارم محمود إبراهيم خير الله ـــ محمد الشحات إسماعيل حسينى ـ السيد عبد السيد عبد المقصود الديب ـ محمود محمد عبد العظيم عبد الحليم ــأحمد محمد على أحمد ضاه ـ علاء أحمد محمود عبد ربه ـ مبروك عبد الحميد مبروك الصباغ ـ محمد عبد الله عفيفى محمد ـ ناجى محمد كمال خليل ـ حسن مبروك محمد خربوش ــــ سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الشيخ ـــ نيازى عبد النبى حسن حسن ـــ سامى لطفى سابت ميخائيل ــــ علاء فاروق محمود عبده ــــ عصام محمد توفيق الجيزاوى ـ محمد حسنين مرسى حسنين الأسمر ـ محمود أحمد أمين عبد القادر ــ سمير عطا عبد الجليل خليل ــ إسلام محمد محمد يسن ــــ علاء شعبان السيد خليفة ــــ وليد عبد الحفيظ محمد أحمد ــــ حسين ابو الفتوح حسين سرور ــ صبحى محمد جمعة حمامة ــــ عمرو وجيه محمد السيد ــــ فرج على فرج تناجر ـــ أحمد حربى على عبد الغنى ـــ سيد عبد العال قبيص العك ـــ سامح سعيد إبراهيم الشيخ ـــ عمرو مرعى دسوقى سيد أحمد ــــ أحمد فتحى عبد النبى زكى ـ حمدى عبد الفتاح طه محمد أبو غزالة ـــ خليفة عوض هاشم عوض ــــ محمود عبد الرحمن السيد سليمان ــــ محمد سمير محمد مرزوق ـ محمد صبحى سعيد عبد الواحد سعد ــــ أحمد محمود أحمد محمد صالح ـــ عصام صبحى عبد المنعم محمد قاسم ـــــ عماد محمد محمد منصور ـــــ طارق محمد بيومى القوش ـ أيمن عبد الحميد على السيد ــ شريف السيد محمدى السيد عبد الخالق – ــ سيد عبد السميع عادل محمود ـــ سعيد عبد المنعم السيد موسى ــــ السيد أبو غالى إمبابى عبد الله ـ حسين محمد سنوسى محمد أحمد ـ إبراهيم رجب حسنين خلاف ـــ وجدى سعيد مصطفى إبراهيم ــــ سيد هاشم ربيع عبد الجواد لبنة ــ رامى بيومى محمد بيومى ــــ أحمد مصطفى على عبد الموجود ــــ مصطفى رشدى فضل أحمد ـــــ علاء عاطف عبد السيد محمد.

خامسا : تعيين الآتية أسماؤهم بعد كل فى وظيفة معاون خدمة، “عامل نظافة”، من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بديوان عام وزارة العدل، ” الإدارة العامة لشئون المقر، إدارة الخدمات، وذلك اعتبارًا من 24/8/2016 وهم :

محمد وحيد إبراهيم محمد بحيرى، حسام حسنى عبد العظيم حسن جاب الله، أمير رمضان أبو السعود حجاج، تامر صبرى عبد الرحيم رجب، عيد حسن إبراهيم عبد الرحمن .