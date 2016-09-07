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مشروع «المتحف المصرى الكبير» على شاشة «النيل تى فى»..غدًأ

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مشروع «المتحف المصرى الكبير» على شاشة «النيل تى فى»..غدًأ مشروع «المتحف المصرى الكبير» على شاشة «النيل تى فى»..غدًأ

المتحف المصرى الكبير

تقدم قناة الـ “نايل تى فى”، حلقة خاصة من “برنامج نايل كروز”، غدًا الخميس، عن أهم مشروع ثقافى عالمى فى “المتحف المصري الكبير “، مع اقترب موعد افتتاحه بعد 15 عام من العمل.

وستبث الحلقة من موقع العمل بالمتحف، و يستضيف البرنامج طارق توفيق المشرف العام المتحف، وسيتحدث حول ما تم إنجازه والخطوط العريضة للمشروع، و محمد عطوه مدير شئون الاثار والمعلومات، وسيتحدث حول توثيق قواعد بيانات الاثار بالمتحف، بجانب الدكتور مدحت عبد الله مدير متحف الأخشاب بالمتحف الكبير، وسيتحدث حول أهم القطع الخشبية التى تسلمها المتحف، وستتحدث منى نعمان مدير العرض المتحفى، حول سيناريو العرض المتحفى وتوظيف تكنولوجيا الواقع الافتراضي في العرض المتحفي.

كما تتضمن الحلقة تقارير عن القاعات الداخلية ومركز الترميم والإنشاءات، ويذاع البرنامج العاشرة مساءً، يوم الخميس ، والبرنامج تقديم شريف التوني و هاله الحملاوي، ورئيس تحريره علا عبد السلام، ومن إخراج أحمد عبد العليم قاسم، ومحمود الخطيب.

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