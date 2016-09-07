"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 554 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اليوم أسماء / 554 / مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني والتي شملت / 476 / قرضا و/ 56 / منحة سكنية بقيمة / 354 / مليونا و/ 500 / ألف درهم.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج .. إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قبيل عيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الأجندة الوطنية 2021 ركزت على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة.

وأشار معاليه إلى أن نهج البرنامج يهدف لتحقيق سعادة المواطنين و بما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم، تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة بتسخير الجهود كافة في سبيل راحة وسعادة المواطنين .. مؤكدا حرص البرنامج على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج، خلال اجتماع المجلس في دبي اليوم ما بين / 476 / قرضا و/ 56 / منحة سكنية حيث تنوع ما بين / 344 / من فئة بناء جديد و/ 67 / فئة استكمال مسكن و/ 37 / من فئة إضافة على مسكن و/ 11 / من فئة صيانة مسكن و/ 11 / من فئة شراء مسكن و/ 62 / من فئة مسكن حكومي.

ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع، إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر بل يتعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي صمم لها نماذج سكنية تلبي احتياجاتها وتحقق الأمن والاستقرار لها، فضلا عن توفير دعم سكني إلى فئات: الأرامل والمطلقات وكبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إلى جانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء / 344 / موطنا من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة / 236 / مليون درهم حيث تعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

واعتمد أسماء / 67 / من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة / 42 / مليون درهم حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، فضلا عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وتضم فئة إضافة على مسكن أسماء / 37 / من المستحقين بقيمة / 18 / مليون درهم حيث يتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها نظرا لأن العديد من المواطنين يقومون بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

كما اعتمد البرنامج أسماء / 11 / من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة مليونين و/ 150 / ألف درهم حيث تعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن وتجنبا لحدوث أضرار في المستقبل.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء / 11 / من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة ثمانية ملايين درهم والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

واعتمد البرنامج أسماء / 62 / من مستحقي فئة مسكن حكومي بقيمة / 38 / مليونا و/ 400 / ألف درهم حيث يقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أبرز أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.

وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي المديرة العامة للبرنامج إن الاجتماع ناقش اليوم مذكرة بشأن اعتماد طرح مشروعات المجمعات السكنية المستقبلية بمعايير بيئية جديدة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستفيدين.

وأكدت حرص البرنامج على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة وذلك تحقيقا لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام.

وقالت إن البرنامج يراعى دائما استيفاء مشاريعه السكنية المتطلبات والاشتراطات البيئية في مشاريعه السكنية بما يحقق سعيه الدؤوب وحرصه على ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة حيث سيتم مراعاة تطبيق هذه المعايير في جميع مشاريعه المستقبلية بأسعار تنافسية.

من جانبه قال المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في البرنامج .. إنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم، حيث يأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا على احتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب.

ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج / 20 / ألف درهم شهريا إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم إلى / 800 / ألف درهم بناء على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض، حيث إن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

وحدد البرنامج معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفها الأعلى إلى / 800 / ألف درهم وتضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق.

فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي / 30 / ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي ثلاثة آلاف درهم .. فإن المستفيد يحصل في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ / 800 / ألف درهم.

أما إذا كان متوسط الدخل من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف درهم فتكون قيمة الدعم / 700 / ألف درهم بينما يحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف وأكثر على / 500 / ألف درهم.

وإذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من/ 30 / ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي أربعة آلاف درهم .. فإن المستفيد يحصل على / 700 / ألف درهم فيما إذا كان متوسط الدخل من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف درهم .. فإن المستفيد يحصل على / 600 / ألف درهم في حين يحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف وأكثر على / 500 / ألف درهم.

بدوره قال محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة في البرنامج .. إنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ/ 554 / قرار دعم سكني يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة ما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم.

وأضاف أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني، منوها إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

من جهته قال حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي .. إن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على استفساراتهم كافة حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة / 12 / ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم " 80092933 ".. مشيرا إلى أنه يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للاستفادة من قرار الدعم السكني.. فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

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