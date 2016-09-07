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مصر تشارك في مؤتمر «تراث تحت التهديد» بالأردن

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مصر تشارك في مؤتمر «تراث تحت التهديد» بالأردن مصر تشارك في مؤتمر «تراث تحت التهديد» بالأردن

الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار

تشارك بوفد آثري برئاسة الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، في فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني الذي سيعقد بالمملكة الأردنية الهامشية تحت عنوان «تراث تحت التهديد» والذي يهدف إلى الحفاظ على الممتلكات الثقافية والحضارية لمختلف الدول المشاركة.

وقال عفيفي اليوم الأربعاء، إن هذا المؤتمر يقام للعام الثاني على التوالي حيث استضافته مصر العام الماضي تحت عنوان «الممتلكات الثقافية تحت التهديد» والذي جاء من بين توصياته عقد مؤتمرات في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محاولة للتصدي للعبث بالممتلكات الثقافية وهوية البلاد العربية خاصة في ظل الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أشار شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة أنه سيتم خلال هذا العام مناقشة العديد من التحديات التي تواجه التراث الثقافي في دول المنطقة وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المشاركة في المؤتمر ووضع رؤى مختلفة للحد من عمليات تهريب الآثار واسترداد التراث المنهوب.

أ ش أ

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