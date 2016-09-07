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رفض استئناف «زيزو و حمدى» و تجديد حبسهما 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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رفض استئناف «زيزو و حمدى» و تجديد حبسهما 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية رفض استئناف «زيزو و حمدى» و تجديد حبسهما 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أرشيفية

رفض استئناف الناشطين  زيزو عبده وحمدي قشطة وتجديد حبسهما 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية،

رفضت الدائرة 21 جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستئناف المقدم من دفاع الناشطين السياسيين زيزو عبده وحمدي قشطة على قرار تجديد حبسهما 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت القرار الصادر بتجديد حبسهما ١٥ يوم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات في منزلهم بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، قررت في وقت سابق تجديد حبس الناشط زيزو عبده، وحمدي قشطه، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

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