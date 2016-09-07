إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناول طعام فاسد بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج ربة منزل ونجلها وطفلتيه مصابين "بحالة إعياء وقىء مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد بالمنزل، وتم حجزهم داخل قسم الباطنة بالمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد جلال أبو سحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم طعام منزلى فاسد، وحالتهم العامة مستقرة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث طما بوصول محمد نصر عبد العال 45 سنة عامل بمسجد، وهند عليوة عبد الله عليوة 75 سنة ربة منزل والدة الأول، ومروة 12 سنة وجهاد 3 سنوات ابنتى الأول، يقيمون بندر طما مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد.

وبالانتقال والفحص وسؤال الأول والثانية قررا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازجة ونفيا الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4145 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.