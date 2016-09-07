الداخلية المغربية تعتقل 3 عناصر إرهابية تنتمي لـ«داعش»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 3 عناصر مغربية تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في سياق “تتبع التهديدات الإرهابية” الداعشية، وتحت مظلة “الحرب الاستباقية” ضد الإرهاب.

وقالت الداخلية في بيان صادر عنها ذكرته قناة «العربية» الإخبارية اليوم الأربعاء، إن “المتطرفين المعتقلين نشطوا في مدن وجدة والدار البيضاء وفاس، مضيفة أن لأحد المعتقلين شقيق، تواجد سابقًا في العراق وسوريا، ويقضي عقوبة بالحبس بموجب قانون الإرهاب”، داخل المغرب.

وأشارت إلى أن الخلية الإرهابية خططت للالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا، عن طريق التسلل عبر الحدود البرية; وذلك عقب تنفيذهم للمشروع الإرهابي في داخل المملكة المغربية.