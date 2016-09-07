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الكرملين: العمل مستمر من أجل استئناف الرحلات الجوية مع مصر

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الكرملين: العمل مستمر من أجل استئناف الرحلات الجوية مع مصر الكرملين: العمل مستمر من أجل استئناف الرحلات الجوية مع مصر

الكرملين الروسي

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العمل متواصل من أجل استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف القول، إن هذا الأمر “واحد من أهم القضايا على أجندة العلاقات الروسية المصرية.

وتمت مناقشته خلال لقاء الرئيسين الروسي والمصري على هامش قمة مجموعة العشرين، والعمل جار على هذه المسألة”.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا خلال اجتماعهما على استمرار الاتصالات على مستوى الخبراء، مشيرا إلى أن المحادثات حول استئناف الطيران مع مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وكان تم تعليق حركة الطيران بين الجانبين في نوفمبر الماضي بعد تحطم طائرة روسية انطلقت من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى سانت بطرسبرج نتيجة ما تؤكد روسيا أنه عمل إرهابي.

وقال بيسكوف في حينها إن التعليق لن يستمر حتى انتهاء التحقيقات وإنما لحين ضمان المستوى المناسب من الإجراءات الأمنية.

الألمانية

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