مؤمن سليمان يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية يوم الأحد

قرر مؤمن سليمان مدرب الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الأحد عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق بالتجمع الخامس.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية ضد الداخلية انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الإثنين ويدخل في معسكر مغلق يوم الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للوداد.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة الموافق 16 من الشهر الجاري.

وتقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد تلقي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف". (طالع التفاصيل)