نصائح السفر للمرأة الحامل

فترة الحمل من المرحلة الحسَّاسة جداً في حياة المرأة، وكثير من السيدات ينتابهنَّ قلق السفر لخوفهنَّ على تأثيره على استمرارية الحمل وعلى الجنين، وهنا يقدِّم لك الدكتور فيصل كشغري، استشاري أمراض النساء والتوليد وجراحة الحوض الترميمية، نصائح ومعلومات عن السفر بالنسبة للسيدة الحامل، وهل السفر يضر بالحمل؟

- إن لم توجد أي مشاكل صحيَّة خلال الحمل، ففي هذه الحالة السفر آمن بصفة عامَّة .

- أفضل فترة للسفر هي الثلاثة أشهر الوسطى من الحمل.

- السفر عن طريق البر آمن بصفة عامَّة، وهناك بعض الارشادات التي تجعل من سفرك أكثر أمنا وراحة هي:

* ربط حزام الأمان لحمايتك وحماية طفلك .

* تشغيل الوسادة الهوائيَّة.

* عند استخدام الحافلة يفضل الجلوس والتحرك بحذر لضيق ممراتها.

* احرصي على ألا تزيد مدَّة السفر عن 5-6 ساعات وان زادت، عليك التوقف كل فترة للمشي وتمديد العضلات.

- أما السفر بالطائرة فهو آمن للسيدات الحوامل ومعظم شركات الطيران تسمح للسيدات بالسفر خلال أشهر الحمل الأولى حتى الشهر الثامن، وعليك اتباع الآتي :

* عند السفر في الشهر التاسع يطلب عادة تقرير من الطبيب المعالج .

* يجب عليك التحرك بحذر داخل الطائرة والاستناد إلى المقاعد عند الحركة.

* يفضل حجز المقعد على الممر، ليسهل عليك التحرك والذهاب لدورة المياه.

- السفر عن طريق البحر أيضاً آمن، ولكن يجب التأكد من وجود طبيب أو ممرض على متن المركب، للجوء إليه لأي طارئ.



وأخيراً احرصي على:

- يجب عليك سؤال طبيبك عن اذا كان هناك أي نوع من التطعيمات قبل السفر.

- احتفظي بنسخة من تقارير حملك.

- عليك تناول وجبات خفيفة خلال السفر، وكميَّة كبيرة من السوائل.