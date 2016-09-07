أدعية تيسر ولادة المرأة الحامل

ما أن تدخل المرأة الحامل في الأشهر الأخيرة من حملها وتبدأ بالاستعداد النفسي لمرحلة الولادة حتى تشعر بالقلق وتنتابها المخاوف من آلام الولادة ومخاطرها، وفضلاً عن الأخذ بالأسباب ومتابعة كافة الأمور مع الأطباء والمختصين، يبقى للأدعية والأذكار دورها الكبير في تهدئة نفس الحامل والمقبلة على الولادة وشعورها بالطمأنينة، لذا نقدم لك عدداً من الأدعية الهامة والشهيرة لتيسير الولادة:



الدعاء الأول: يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما يطاق وما لا يُطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الدعاء الثاني: اللهم يا خالق النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، خلّصني ممّا أنا فيه، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

الدعاء الثالث: اللهم ارزقني صبياً حَنَاناً مِن لدُنك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقياً، وَبَراً بِوَالِدَيْهِ، اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعاً لربه، باراً بوالديه، متعاوناً مع إخوته، نافعاً لأمته.

الدعاء الرابع: اللهم أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالماً سليماً عافياً متعاف، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان.

الدعاء الخامس: يا خالق النفس من النفس، يا مخلص النفس من النفس، يا مخرج النفس من النفس، خلّصني.

الدعاء السادس: اللهمّ إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهمّ صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.