ماذا ستحتاجين لطفلك في رحلة السباحة؟

تعويد طفلك على الماء منذ سن الصغر أمر مهم، ومتعة كبيرة للغاية بالنسبة له ولك¬¬¬¬¬، وما ان يأتي الصيف إلا ونخطط للذهاب إلى المصايف لنزول حمامات السباحة والشاطئ وتجهيز أدوات السباحة، وأكثر ما يشغل تفكيرنا شراء عوامة آمنة لسباحة طفلك.

«سيدتي نت» قامت بجولة وحصرت ما تحتاجينه لسباحة طفلك في الأسواق السعوديَّة لتطلعك على أنواع وأسعار بعض احتياجات الرحلة، خاصة أنَّ الفترة الحاليَّة تشهد كثيراً من العروض لموسم الصيف.



بالإضافة إلى شنطة طفلك التقليديَّة، التي تصطحبين فيها أشياءه الخاصة، قد تحتاجين لبعض الأشياء لتكون معك مثل:

• كريم للشمس مناسب لبشرة الأطفال، وهذه بعض الكريمات مع أسعارها:

- واقي الشمس Banana Boat

يعتبر الأحسن كصن بلوك مخصص للأطفال بمختلف أعمارهم بمعامل حماية 50%، أميركي الصنع، سعره يبدأ من 40 ريالاً لحجم 100 مل. مضاد للمياه.

- sanosan sunblock

يعد من أفضل أنواع الصن بلوك المخصصة للأطفال على شكل سبراي كريمي 150 مل، ألماني الصنع، مضاد للمياه عامل حماية 30 درجة، سعره 33 ريالاً.



• فوطة لتجفيف الطفل جيداً بعد الخروج من الماء، وهذه بعض المناشف والأرواب مع أسعارها:

- منشفة ماركة بيبي سبين Aspen Baby's ،روب اطفال لما بعد السباحة والاستحمام متوفر من اعمار شهرين الى 12،يوجد منها عدة الالوان بسعر 170 ريال .

- منشفة ناعمة ماركةLuvable Friends: فوطة بأشكال الحيوانات الأليفة المحبَّبة لدى الأطفال، تناسب من عمر شهر إلى 6 أشهر بسعر 153 ريالاً.



• مايو سباحة وهذه بعضها مع أسعارها.

- مايو سباحة بناتي ثلاث قطع باللون الزهري ماركة Snapper Rock Grey بسعر357 ريالاً.

- بيكيني قطعتين ماركة Snapper Rock Raspberry بسعر224ريالاً.

- شورت السباحة للأولاد ويبدأ من 59 ريالا ويصل إلى 150 ريالاً.

• سباحة «عوامة» لمزيد من الأمان والمرح، وهذه بعض السباحات مع أسعارها:

- سباحة القراصنة كروزر - الأزرق Rocket Pool Cruiser – Blue، طراد هوائي ينفع لتعويم الأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق، في حمامات السباحة والشواطئ. بسعر 30 ريالأ.

- سباحة آمنة ماركة Intex ، سهلة الاستخدام تساعدك على إدخال طفلك لحمام السباحة من دون خوف، تناسب أطفال الشهرين -6 أشهر. سعرها 24 ريالاً.

- سباحة ماركة Intex تناسب الأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، صناعة فلبينية لها فتحتان لطفلك ولك لاستمتاع معه. سعرها 45 ريالاً.

ولمساعدة طفلك ليتعلم أساسيات قواعد السباحة، والاستمتاع واللهو في المياه عليك الاتي:

- عندما يستطيع الطفل الجلوس، وعادة ما يكون ذلك في عمر الستة أشهر تقريباً، أجلسي طفلك على حافة حمام السباحة ليتعود على درجة حرارة الماء، وبعدها أدخليه تدريجيا.

- اجعلي وقت الاستحمام وقتاً للمرح، رشي الماء برفق على جسد الطفل وحركيه بلطف في المياه.

- دعي طفلك يعبث ويلهو في الماء، ارمي إحدى الألعاب بعيداً عن طفلك لبضعة أقدام منه ثم اذهبي به إلى مكانها الجديد ليستعيدها هو بنفسه.

- اجعلي طفلك يستلقي على ظهره على أن يسند رأسه على كتفك. وشجعيه على الركل برجليه.

- لا بأس من أن تغطسي طفلك تحت الماء لمدة ثانية أو ثانيتين بحسب محترفي التدريب على السباحة، فقد أظهرت بعض الأبحاث أنَّ الأطفال الصغار لا يستنشقون عندما يكونون تحت الماء، لكنك قد تشعرين بمزيد من الثقة إذا قمت بذلك تحت إشراف مدرّبة سباحة متخصصة بالأطفال ومحترفة.



وأخيراً من أجل الحفاظ على سلامة طفلك أثناء السباحة، عليك أن:

- تأكدي من أنَّ درجة حرارة حمام السباحة ما بين 28.8 و 30 درجة مئويَّة.

- اخرجي طفلك من حمام السباحة بمجرد أن يبدأ بالارتعاش وقومي بلفه بمنشفة ليشعر بالدفء.

- إذا لم يبلغ طفلك السنة الأولى من عمره بعد، تجنبي إبقاءه في الماء لمدَّة أطول من 30 دقيقة.

- تجنَّبي الذهاب للسباحة إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد، زكام أو رشح، أو لا يبدو بصحة جيِّدة.

- استشيري الطبيبة المختصة لو كان طفلك يعاني من مشاكل في البشرة للتأكد من أنَّ الكلور الموجود في حمام السباحة لن يهيج بشرته.