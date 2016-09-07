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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» وآخرين فى حصار محكمة مدينة نصر لـ22 سبتمبر

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تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» وآخرين فى حصار محكمة مدينة نصر لـ22 سبتمبر تأجيل محاكمة «أبو إسماعيل» وآخرين فى حصار محكمة مدينة نصر لـ22 سبتمبر

حازم ابو اسماعيل فى القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر. لجلسة 22سبتمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الإشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.

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