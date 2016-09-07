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سياسى ليبي: الأزمة الليبية تستعصي عن الحل يوماً بعد الآخر

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سياسى ليبي: الأزمة الليبية تستعصي عن الحل يوماً بعد الآخر سياسى ليبي: الأزمة الليبية تستعصي عن الحل يوماً بعد الآخر

المحلل السياسي الليبي، فوزي الحداد

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فوزي الحداد، إن الأزمة الليبية تستعصي عن الحل يومًا بعد الآخر، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية لم تقدم الكثير للقضية الليبيية رغم الدعم الكبير والواضح الذي قدمته لها في بداية الثورة في 2011، إلا أنها تنكث الآن عن كل دورها المنوط بها في ليبيا.

وأضاف الحداد خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن بعض الفرقاء الليبيين طالبوا من الجامعةالعربية رعاية بعض المشاورات إلا أنها لم تفعل ولم تقم بدورها تاركة المجتمع الدولي يفعل ما يشاء في ليبيا، لافتًا أن المجتمع الدولى لا يزال عاجزًا بدوره عن إيجاد حل يرضي كافة الأطراف الليبية.

وأوضح الحداد أن هناك تعويل على مبادرات دول الجوار، تونس والجزائر وخصوصًا ، على اعتبار أن الأزمة الليبية مؤثرة عليهم أيضًا، مؤكدًا أنه في حالة تبلور موقف موحد من دول الجوار الليبي قد تنتهي الأزمة في القريب العاجل.

وأشار الحداد إلى أن المشاورات التي احتضنتها تونس للفرقاء الليبيين لا توحى بكثير من التفاعل على الأرض، إذ لم تصدر أية بيانات من المشاركين أو مبادرة للحل، وهو ما ينبئ بأن هوة الخلافات لا تزال متسعة، مؤكدًا أن المسئولين المتصدرين للمشهد السياسي الليبي لا يشعرون بمسئولياتهم التاريخية والوطنية عما يقومون به.

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