وزير المالية يعتمد ترقية 875 مديرًا عامًا بالمصالح الإيرادية

اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية، الأربعاء، أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة، حيث شملت نحو 875 مدير عام فى كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.

وقال الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن حركة الترقيات تسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.

وأضاف أنه حريص شخصياً على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الاداره الرشيدة الفعالة.

وأكد الوزير اننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقدير حقيقى لجهودهم ومثابرتهم في العمل، مما سينعكس ايجابا على مستوى وجود الخدمات والاعمال التى تتطلع بها المصالح التابعه للوزارة.

وقال أن العاملين بوزارة المالية وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.

وأضاف بأن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية، فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية اليكترونياً ، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.