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#ملك_الكباري - حسام غالي يتحدى مدافع الزمالك.. و ' اللي حط القرعة ظااالم '

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#ملك_الكباري - حسام غالي يتحدى مدافع الزمالك.. و ' اللي حط القرعة ظااالم ' #ملك_الكباري - حسام غالي يتحدى مدافع الزمالك.. و ' اللي حط القرعة ظااالم '

في تحدي ملك الكباري يلتقي نجمان وبينهما كرة قدم صغيرة. يحصل كل لاعب على دقيقة يحاول فيها وضع الكرة من بين قدمي خصمه. فماذا يفعل أحمد غانم سلطان أمام حسام غالي؟

هنا المباراة الثانية في دور الثمانية من التحدي الذي يحمل اسم "بانيتانو". "لقاء ظالم" بحسب ما يؤمن به مدحت شلبي معلق اللقاء مع ريكسونا و7 وFilGoal.com.

شاهدوا المباراة من هنا:

أو عبر يوتيوب:

ولمن يشاهدوا الفيديوهات عبر تطبيق FilGoal.com.. اضغط هنا.

http://www.filgoal.com/arabic/videoview.aspx?AudioVideoID=20278

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أما من فاتته المباراة الأولى، فقد فاز بها بشير التابعي وعلى حساب خالد بيبو نفسه في لقاء يعيد الكثير من الذكريات لجمهور كرة القدم المصرية.

شاهدوا الحلقة:

أو عبر يوتيوب:

أو لمن يشاهدون الفيديو عبر التطبيق.. (اضغط هنا)

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فيديو اليوم السابع