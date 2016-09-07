أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في اليمن قبيل العيد

Google+ Print
الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في اليمن قبيل العيد الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في اليمن قبيل العيد

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اليوم جهودها الإغاثية والتنموية وتقديم بالمحافظات والمدن اليمنية في إطار الدور الإنساني الفاعل الذي تقوم به للتخفيف من معاناة الأشقاء وقبيل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وتنوعت جهود الهيئة ما بين توزيع سلال غذائية وكسوة العيد في مديرية الوضيع في الوقت الذي تم فيه شراء عدد من الأضاحي تمهيدا لتوزيعها على المستحقين في أبين.

في موازاة ذلك دشنت الهيئة مشروع المياه الإسعافي وشحنت عددا من مولدات الكهرباء تمهيدا لتشغيلها في عدد من المحافظات.

وتفصيلا بدأت هيئة الهلال الأحمر اليوم توزيع 5 آلاف سلة غذائية في الوضيع ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية.

وقالت الهيئة إن توزيع هذه السلال يأتي انطلاقا من الحرص الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم يد العون والمساعدة للشعب اليمني بما يعينه على التغلب على الأزمة التي يعيشها.

ولفتت إلى دور هذه السلال في التخفيف إلى حد كبير من معاناة الأهالي خاصة في هذه الظروف التي تشهدها البلاد.. مشيرة إلى مساعدات مماثلة استفاد منها قطاع واسع من أبناء عدد من المحافظات الفترة الماضية.

وقالت الهيئة إنها جهزت "كسوة العيد" واشترت عددا من الأضاحي تمهيدا لتوزيعها على عدد من الأطفال اليتامى والمعوزين والأرامل بالمحافظة مساهمة منها في رسم البهجة على شفاههم وإدخال السرور إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك.. مشيرة إلى أنها ستبدأ في توزيعها على مستحقيها اليوم.

في سياق آخر دشنت الهيئة صباح اليوم مشروع المياه الإسعافي الذي شمل 130 ثلاجة و100 خزان بمحافظة أبين ..وقالت إن الهدف من هذا المشروع تحسين الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني خاصة المياه التي تعد شريان الحياة مشيرة إلى أن المياه في المحافظة تأثرت بشكل كبير بسبب الأحداث التي شهدتها في السنوات الماضية وآخرها الحرب التي شنها الانقلابيون.

وأفادت "الهلال" بأنها تعتزم تشغيل عدد من مولدات الكهرباء في أبين كدعم جديد للقطاع وذلك من أجل الإسهام في حل المشكلات التي يعانيها وتخفيفاً من معاناة المواطنين في فصل الصيف الذي تزداد فيه درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل