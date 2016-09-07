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الداخلية المغربية تعتقل 3 عناصر إرهابية تنتمى لتنظيم "داعش"

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الداخلية المغربية تعتقل 3 عناصر إرهابية تنتمى لتنظيم "داعش" الداخلية المغربية تعتقل 3 عناصر إرهابية تنتمى لتنظيم "داعش"

>الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 3 عناصر مغربية تنتمى لتنظيم (داعش) الإرهابى المسلح، وذلك فى سياق "تتبع التهديدات الإرهابية" الداعشية، وتحت مظلة "الحرب الاستباقية" ضد الإرهاب.

وقالت الداخلية - فى بيان صادر عنها ذكرته قناة (العربية) اليوم الأربعاء، إن "المتطرفين المعتقلين نشطوا فى مدن وجدة والدار البيضاء وفاس، مضيفة أن لأحد المعتقلين شقيق، تواجد سابقا فى العراق وسوريا، ويقضى عقوبة بالحبس بموجب قانون الإرهاب"، فى داخل المغرب.

وأشارت إلى أن الخلية الإرهابية خططت للالتحاق بتنظيم داعش فى ليبيا، عن طريق التسلل عبر الحدود البرية؛ وذلك عقب تنفيذهم للمشروع الإرهابى فى داخل المملكة المغربية.


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