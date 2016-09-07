وفد أمني روسي يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات استئناف الرحلات بين مصر وروسيا

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا أمنيًا روسيًا رفيعًا المستوي قادما من موسكو عن طريق روما، وذلك لعقد مباحثات ولقاءات مع المسئولين بالطيران المدني ، بالإضافة إلي قيام الوفد بجولة بمطار القاهرة الدولي داخل صالات السفر والوصول لمتابعة الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها ، والوقوف علي احدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار في إطار خطة تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، وكان في استقبالهمبالمطار أعضاء السفارة الروسية بالقاهرة والمسئولين بالطيران المدني وشرطة ميناء القاهرة الجوي .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد الروسي الذي يضم 4 مسئولين ، وصل علي رحلة خطوط الطيران الايطالية ، في رحلة ترانزيت بسبب وقف الرحلات بين القاهرة وموسكو ، حيث تم استقبالهم بصالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 1 ، وتم انهاء اجراءات وصولهم.

وأضافت المصادر من المقرر أن يعقد الوفد الروسي سلسلة لقاءات مع المسئولين بالطيران المدني , وذلك لمتابعة الملاحظة التي طالبتها السلطات الروسية في إطار خطتها لإعادة استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو في المرحلة الأولي ثم إلي شرم الشيخ في المرحلة الثانية .

ويجري الوفد خلال زيارته متابعة كاملة لإجراءات تامين وتفتيش الركاب والحقائب وكذلك البضائع ، منذ لحظة دخول الراكب إلي صالة السفر وحتى صعوده علي الطائرة ، كذلك الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب وحتي مخازن الحقائب علي الطائرات ، كما سوف يتم متابعة الإجراءات التي تتم داخل قرية البضائع وكيفية الكشف علي الشحنات قبل التصدير علي الرحلات .