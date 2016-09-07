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وفد أمني روسي يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات استئناف الرحلات بين مصر وروسيا

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وفد أمني روسي يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات استئناف الرحلات بين مصر وروسيا وفد أمني روسي يصل القاهرة لمتابعة مفاوضات استئناف الرحلات بين مصر وروسيا

 

مطار القاهرة الدولي _ أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا أمنيًا روسيًا رفيعًا المستوي قادما من موسكو عن طريق روما، وذلك لعقد مباحثات ولقاءات مع المسئولين بالطيران المدني ، بالإضافة إلي قيام الوفد بجولة بمطار القاهرة الدولي داخل صالات السفر والوصول لمتابعة الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها ، والوقوف علي احدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار في إطار خطة تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، وكان في استقبالهمبالمطار أعضاء السفارة الروسية بالقاهرة والمسئولين بالطيران المدني وشرطة ميناء القاهرة الجوي .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد الروسي الذي يضم 4 مسئولين ، وصل علي رحلة خطوط الطيران الايطالية ، في رحلة ترانزيت بسبب وقف الرحلات بين القاهرة وموسكو ، حيث تم استقبالهم بصالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 1 ، وتم انهاء اجراءات وصولهم.

وأضافت المصادر من المقرر أن يعقد الوفد الروسي سلسلة لقاءات مع المسئولين بالطيران المدني , وذلك لمتابعة الملاحظة التي طالبتها السلطات الروسية في إطار خطتها لإعادة استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو في المرحلة الأولي ثم إلي شرم الشيخ في المرحلة الثانية .

ويجري الوفد خلال زيارته متابعة كاملة لإجراءات تامين وتفتيش الركاب والحقائب وكذلك البضائع ، منذ لحظة دخول الراكب إلي صالة السفر وحتى صعوده علي الطائرة ، كذلك الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب وحتي مخازن الحقائب علي الطائرات ، كما سوف يتم متابعة الإجراءات التي تتم داخل قرية البضائع وكيفية الكشف علي الشحنات قبل التصدير علي الرحلات .

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