«بروموميديا» تحذر من بث مباريات الدوري المصري

أعلنت شركة بروموميديا للإعلان والإنتاج، أنها الوحيدة صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري لمباريات الدوري المصري لموسم 2016/2017، وذلك بما وقعته من اتفاقات قانونية وقدمته من التزامات واستثمارات .

ودعت شركة بروموميديا – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – الشركات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والكيانات العاملة في المجال، لاستغلال ما تقدمه من فرص مميزة وعروض مثمرة لأطرافها في إطار اتفاقات واضحة وقانونية، بما يحفز كل راغب في استغلال هذه الحقوق والاستفادة منها في إطار من التنظيم والحماية القانونية.

وأكدت شركة بروموميديا، أنها اتخذت من التدابير والإجراءات ما يكفل ردع كل من يخالف القانون بالاعتداء على هذه الحقوق ليستولى على ماليس له بحق، ويستفيد بدون مقابل دون غيره ممن استثمروا أموالهم والتزاموا أخلاقيًا قبل التزامهم بالقانون.

وأضافت شركة بروموميديا، أنها تحرص دائمًا على ضمان استمتاع الجماهير الكبيرة المحبة للعبة الأكثر شعبية، ولذلك حرصت على بث المباريات على قنوات مفتوحة ومتاحة للكافة بالتعاون مع شركة برزنيتشين وبروموميديا.