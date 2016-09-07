أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«بروموميديا» تحذر من بث مباريات الدوري المصري

Google+ Print

 

شركة بروموميديا

شركة بروموميديا

أعلنت شركة بروموميديا للإعلان والإنتاج، أنها الوحيدة صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري لمباريات الدوري المصري لموسم 2016/2017، وذلك بما وقعته من اتفاقات قانونية وقدمته من التزامات واستثمارات .

ودعت شركة بروموميديا – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – الشركات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والكيانات العاملة في المجال، لاستغلال ما تقدمه من فرص مميزة وعروض مثمرة لأطرافها في إطار اتفاقات واضحة وقانونية، بما يحفز كل راغب في استغلال هذه الحقوق والاستفادة منها في إطار من التنظيم والحماية القانونية.

وأكدت شركة بروموميديا، أنها اتخذت من التدابير والإجراءات ما يكفل ردع كل من يخالف القانون بالاعتداء على هذه الحقوق ليستولى على ماليس له بحق، ويستفيد بدون مقابل دون غيره ممن استثمروا أموالهم والتزاموا أخلاقيًا قبل التزامهم بالقانون.

وأضافت شركة بروموميديا، أنها تحرص دائمًا على ضمان استمتاع الجماهير الكبيرة المحبة للعبة الأكثر شعبية، ولذلك حرصت على بث المباريات على قنوات مفتوحة ومتاحة للكافة بالتعاون مع شركة برزنيتشين وبروموميديا.

البيان الصادر عن شركة بروموميديا

البيان الصادر عن شركة بروموميديا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا