سكاي – فلاميني يخضع للفحص الطبي في كريستال بالاس

يخضع ماثيو فلاميني لاعب وسط أرسنال السابق للفحص الطبي في كريستال بالاس تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن صاحب الـ32 عاما قد تواجد في مقر الفريق اللندني يوم الأربعاء تمهيدا للتوقيع على عقود انضمامه لبالاس.

وكان آلان باردو مدرب كريستال بالاس قد قال في وقت سابق إنه يرغب في ضم فلاميني لإضافة مزيد من الخبرة للفوز بالمباريات. (طالع التفاصيل)

وانتهى عقد فلاميني خلال الصيف الماضي، وحاليا بإمكانه الانضمام إلى أي فريق، وكانت أندية روما وميلان وأولمبياكوس مهتمة بضمه.

وشارك فلاميني خلال الموسم الماضي في 24 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفين.