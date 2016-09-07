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إيمري: كافاني يحتاج للثقة لكي يسد فراغ رحيل إبراهيموفيتش

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إيمري: كافاني يحتاج للثقة لكي يسد فراغ رحيل إبراهيموفيتش إيمري: كافاني يحتاج للثقة لكي يسد فراغ رحيل إبراهيموفيتش

قال أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان إن مهاجمه إدينسون كافاني يحتاج للثقة لكي يحل محل زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة هجوم الفريق.

وكان عقد إبراهيموفيتش قد انتهى مع سان جيرمان في الصيف وانتقل مجانا إلى مانشستر يونايتد.

وصرح إيمري لراديو "مونتي كارلو" قائلا:"من المهم أن نمنح الثقة لإدينسون كافاني، ومن الصعب أن نضم لاعبا قويا جدا لينافسه على مركز المهاجم".

وأضاف "خيسي لعب كمهاجم، إنه يلعب في أكثر من مركز ولدينا أوجستين، لاعب شاب وجاهز للمشاركة ويتطور".

وتابع "نعمل على تحسين التفاصيل الصغيرة، لكن هذا الفريق فاز بالكثير وأحترمه كثيرا".

وأتم "تحسين فريق كهذا يمثل تحديا كبيرا وحافزا أكبر".

وتولى إيمري مهمة قيادة باريس سان جيرمان خلفا للوران بلان المدرب المقال بدء من الصيف الجاري.

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