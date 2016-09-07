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بالصور.. وفاة مواطن وإصابة آخر في انهيار عقار الزاوية الحمراء

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عقار الزاوية الحمراء المنهار

عقار الزاوية الحمراء المنهار

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، بلاغاً بانهيار عقار بحي الزاوية الحمراء أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخر .

وعلي الفور انتقل اللواء احمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية الي موقع الحادث حيث تبين ان انهياراً حدث في الثلاث طوابق الاولي بالعقار 22 شارع ادريس اسماعيل المتفرع من شارع السلام بالزاوية الحمراء نتيجة تسرب غاز من شقة بالدور الارضي لم ينتبه له صاحبها وعند اشعاله النار انفجرت الثلاث طوابق الاولي .

وأسفر الانفجار عن وفاة صاحب الشقة وإصابة أخر فيما ظل الطابقين الرابع والخامس معلقين.

وقرر اللواء أحمد تيمور تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وتحديد مدي إمكانية ترميمه أو الأمر بإزالته كذلك فحص العقار المجاور، وإخلائه من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي حرصاً علي سلامة قاطنيه

وكلف تيمور، أحد المقاولين بعمل الصلبات العاجلة للعقار، كما كلف رجال الأمن بعمل كردون حول العقار لتأمين المارة وعمل التحويلات المرورية اللازمة حتي انتهاء اللجنة الهندسية من عملها .

ولفت اللواء أحمد تيمور الي انه في حالة قررت اللجنة هدم العقار ستقوم لحنة اخري شكلها الحي بفحص حالة المتضررين لمنحهم وحدات سكنية بديلة بعد العيد .

وقامت إحدى الجمعيات الاهلية المتواجدة بمكان الحادث باستضافة الاسرالمتضررة لحين انتهاء عمل اللجان.

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