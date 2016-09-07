إحالة 5 بقالين تموينيين بالشرقية للنيابة لعدم ممارسة النشاط والتلاعب بالدعم

قررت الرقابة التموينية بالشرقية، إحالة 5 بقالين للنيابة العامة، لعدم مزاولة النشاط والتصرف فى المقررات التموينية بالسوق السوداء.

وشنت الرقابة التموينية بالشرقية برئاسة جمال زيدان مدير عام الرقابة حملة مكبرة للتفتيش على البقالين التموينيين، فى عدد من القرى بمركزى الحسينية وأولاد صقر ومنيا والقمح، والتى أسفرت عن ضبط بقال يقوم بالتصرف فى المقررات التموينية وبيعها فى السوق السوداء، حيث تم رصد مخالفات بقيمة 1075 جينه، وتحرر المحضر 18782 لسنة 2016 جنح المركز، وتم ضبط "ن. م .ع" لعرضه منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 24 قطعة كيك فاسدة، وتحرر المحضر 18779 لسنة 2016.

كما حررت الحملة محاضر ضد 3 أخرين من مركز أولاد صقر لعدم مزاولة النشاط.