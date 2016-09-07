"جنح الدقى" تقضى بحبس إكرامى الصباغ 6 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء الدين حسين، اليوم الأربعاء، بحبس رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، 6 سنوات، فى الدعويين التى حملتا رقمى 9887 و 12048 لسنة 2016، بتهمة النصب على المواطنين.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.