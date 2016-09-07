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المؤبد لعاطلين والسجن 15 عاما لآخر لقتلهم 3 أشخاص بسبب شجار "الأطفال"

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المؤبد لعاطلين والسجن 15 عاما لآخر لقتلهم 3 أشخاص بسبب شجار "الأطفال" المؤبد لعاطلين والسجن 15 عاما لآخر لقتلهم 3 أشخاص بسبب شجار "الأطفال"

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة الابتدائية، بالعباسية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالمؤبد لكلا من أحمد حسن،عاطل، وناصر محمد حسن، عاطل والمشدد 15 عاما للمتهم محمد محمود، لاتهامهم بقتل 3 أشحاص، بحلوان.

وبدأت تفاصيل الواقعة بنشوب مشاجرة بين عدد من الأطفال فى العائلتين، وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة بين المجنى عليهم والمتهمين الثلاثة، بعد أن رفض أحدهم الاعتذار عما ارتكبه نجله الصغير.

 

وليلة ارتكاب الجريمة، توجه  المتهمين الثلاثة وبحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش، وأطلقوا النيران على المجنى عليهم، ما أدى لوفاتهم فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واسندت النيابة لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.


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