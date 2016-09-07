تجديد حبس 39 إخوانيا ١٥ يوما بتهمة التحريض على الشغب والعنف فى الغربية

جددت نيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس ٣٩ إخوانيا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لتحريضهم على الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة، لانضمامهم للجماعة الإرهابية وتحريضهم على الشغب والعنف وتكدير السلم العام، وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما، وبعرضهم على النيابة الكلية، اليوم، قررت تجديد حبسهم ١٥ يوما، ونقلتهم قوات الأمن لمحبسهم وسط حراسة مشددة.