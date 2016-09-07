المنظمة المصرية لـ في الجول: ثبوت تعاطي إيهاب عبد الرحمن للمنشطات.. وهذا ما ينتظره

كشف الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن ثبوت ايجابية العينة الثانية للاعب رمي الرمح إيهاب عبد الرحمن، الذي غاب عن أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب قد قرر إيقاف إيهاب عبد الرحمن بسبب ظهور مادة منشطة في تحليل عينة اللاعب قبل الأولمبياد، وخضع لاختبار فحص العينة B والتي أكدت تناوله للمنشطات.

وقال غنيم لـFilGoal.com: "النتيجة متوقعة ولم يكن مفاجئا لي شخصياً، والمنظمة الوطنية فوضت الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتحديد عقوبة اللاعب".

وأضاف "اللاعب سيخضع إلى جلسة استماع يتم تحديدها من جانب الاتحاد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية الخاصة به بتعاطيه عقار الهرمون الذكرى".

وتابع "الجلسة ستشهد التعرف من اللاعب على كيفية تناوله هذه المنشطات سواء على صورة مكملات غذائية أو أدوية، ويتحدد بعدها مدة العقوبة التي يتم توقيعها على اللاعب والتي تتراوح ما بين عامين إلى 4 أعوام".

ثم أكمل "هناك إجراء قانوني آخر وهو أن يقوم اللاعب بالتظلم على الحكم عقب جلسة الاستماع ويمكنه تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية والتي تمتلك الحق في إلغاء العقوبة أو زيادتها أو تخفيفها".

وأوضح غنيم أن إيهاب عبد الرحمن سافر إلى أسبانيا، لحضور فتح العينة الثانية يوم 30 أغسطس الماضي.

واستدرك غنيم" إيهاب مازال صغير السن ويمكنه أن يجتاز هذه الفترة ويعود لتجهيز نفسه لأولمبياد طوكيو".

وأتم "لا يمكن لأي جهة أن تخالف قرار الإيقاف وهناك 92 لاعباً في مصر تعرضوا للعقوبة، ولم تحدث نفس هذه الضجة وبعضهم وصل إيقافه إلى 4 سنوات ".