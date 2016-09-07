أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هندوراس تتعادل مع المكسيك وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

Google+ Print
هندوراس تتعادل مع المكسيك وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال هندوراس تتعادل مع المكسيك وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

لاعبو هندوراس يحتفلون بالتأهل للمرحلة الأخيرة

فرضت هندوراس التعادل بدون أهداف على المكسيك باستاد أزتيكا للتأهل للمرحلة الأخيرة في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بجانب مضيفتها.

وتغلبت كندا 3-1 على السلفادور في فانكوفر لكنها نتيجة لم تكن كافية سوى لاحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف هندوراس.

وستنضم المكسيك وهندوراس إلى الولايات المتحدة وترينيداد وتوباجو وكوستاريكا وبنما في المرحلة الأخيرة للتصفيات التي تضم ستة فرق.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المرحلة الأخيرة إلى كأس العالم 2018 في روسيا مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة فاصلة ضد فريق آسيوي.

وكان المكسيكي الأفضل باستاد أزتيكا لكن هندوراس كافحت طيلة المواجهة وأطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد الفريق صاحب الأرض بعد اللقاء رغم خسارته مرة واحدة في 14 مباراة تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكانت كندا بحاجة لانتصار كبير للحفاظ على آمالها في التأهل لكنه لم تسجل سوى ثلاثة أهداف رغم أن السلفادور لعبت بعشرة لاعبين بعد طرد داروين سيرين قبل 35 دقيقة على النهاية.

وسجل للمنتخب الكندي كايل لارين ونيكولاس ليدجروود وديفيد إدجار بينما جاء هدف هندوراس عن طريق القائد نلسون بونيا.

وضمنت كوستاريكا صدارة المجموعة الثانية بفوزها 3-1 على بنما التي كانت حجزت مكانها بالفعل في المرحلة القادمة.

وحققت هايتي فوزها الأول في هذه المرحلة من التصفيات حين هزمت جاميكا 2-صفر في كينجستون لتتجاوزها إلى المركز الثالث.

وتصدرت الولايات المتحدة المجموعة الثالثة في وقت سابق من امس الثلاثاء بفوزها 4-صفر على ترينيداد وتوباجو التي صعدت رغم ذلك في المركز الثاني.

وحققت جواتيمالا صاحبة المركز الثالث فوزا ساحقا 9-3 على سانت فينسنت وجرينادينز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق