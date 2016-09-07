هندوراس تتعادل مع المكسيك وتتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

فرضت هندوراس التعادل بدون أهداف على المكسيك باستاد أزتيكا للتأهل للمرحلة الأخيرة في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بجانب مضيفتها.

وتغلبت كندا 3-1 على السلفادور في فانكوفر لكنها نتيجة لم تكن كافية سوى لاحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف هندوراس.

وستنضم المكسيك وهندوراس إلى الولايات المتحدة وترينيداد وتوباجو وكوستاريكا وبنما في المرحلة الأخيرة للتصفيات التي تضم ستة فرق.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المرحلة الأخيرة إلى كأس العالم 2018 في روسيا مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة فاصلة ضد فريق آسيوي.

وكان المنتخب المكسيكي الأفضل باستاد أزتيكا لكن هندوراس كافحت طيلة المواجهة وأطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد الفريق صاحب الأرض بعد اللقاء رغم خسارته مرة واحدة في 14 مباراة تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكانت كندا بحاجة لانتصار كبير للحفاظ على آمالها في التأهل لكنه لم تسجل سوى ثلاثة أهداف رغم أن السلفادور لعبت بعشرة لاعبين بعد طرد داروين سيرين قبل 35 دقيقة على النهاية.

وسجل للمنتخب الكندي كايل لارين ونيكولاس ليدجروود وديفيد إدجار بينما جاء هدف هندوراس عن طريق القائد نلسون بونيا.

وضمنت كوستاريكا صدارة المجموعة الثانية بفوزها 3-1 على بنما التي كانت حجزت مكانها بالفعل في المرحلة القادمة.

وحققت هايتي فوزها الأول في هذه المرحلة من التصفيات حين هزمت جاميكا 2-صفر في كينجستون لتتجاوزها إلى المركز الثالث.

وتصدرت الولايات المتحدة المجموعة الثالثة في وقت سابق من امس الثلاثاء بفوزها 4-صفر على ترينيداد وتوباجو التي صعدت رغم ذلك في المركز الثاني.

وحققت جواتيمالا صاحبة المركز الثالث فوزا ساحقا 9-3 على سانت فينسنت وجرينادينز.