محافظ الأقصر يزور مصابي حادث تصادم 3 سيارات للاطمئنان على حالاتهم الصحية

زار محمد بدر، محافظ الأقصر، المصابين الـ19 في حادث تصادم سيارتي “ميكروباص” بثالثة نقل محملة بالوقود على طريق “أسوان – الأقصر” قرب مدينة إسنا جنوب المحافظة، والمحتجزين بمستشفى الأقصر الدولي، للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وتفقد بدر، حالات المصابين، واستمع لشرح مفصل من مدير مسشتفى الأقصر الدولي، عن حالة كل مصاب ، فيما التقى بأهالي المصابين الذين توافدوا بالعشرات على المستشفى، للاطمئنان على حالة ذويهم الصحية.

بدأت الواقعة عند تلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مستشفى إسنا المركزي، يفيد بوصول: ” مصطفى عبدالحميد (٦ سنوات)، أحمد حسين عبدالموجود (٣٢ سنة)، عدلي عبد الله منصور (٥٢ سنة)، كرم محمد عبداللطيف (١٢ سنة)، ومحمد عبداللطيف جبر (٥٦ سنة)، محمد عبدالقادر (٦٠ سنة)، محمد رشدي صالح (٣٨ سنة)، طارق فتحي محمد (١٧ سنة)، ومحمد حمدي (٢٤ سنة)”

كما أفاد بوصول :” يوسف حسن عبدالقادر (١١سنة)، جبر عبداللطيف (٦٠ سنة)، محمد عمر قاسم (٢٢ سنة)، سعيد عبدالناصر (٢٥ سنة)، هاني محمد عبدالظاهر (٣١ سنة)، عطية عبدالعال أحمد (٦٠ سنة)، حمدي محمد عبدالقادر (٢٠ سنة)، هشام محمد (٨ سنوات)، عيد أحمد حسن (٣٨ سنة)، وعماد ضاحي قاسم (٢٣ سنة)، مصابين بجروح وكدمات وكسور في حادث تصادم بالطريق السريع.

وتبين أن الحادث، وقع بين سيارتي “ميكروباص” تقلان زوار مولد العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، الذي يقام جنوب مدينة مرسى علم، وسيارة نقل محملة بالوقود ما أسفر عن الإصابات سالفة الذكر، واندلاع حريق بالسيارة النقل جرى إخماده.

وقال مصدر طبي في مستشفى إسنا، إنه جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لخطورة حالاتهم الصحية.