«التضامن الاجتماعى»: صرف 10آلاف جنيه للمتوفين بحادثى العياط والواحات

قررت وزارة التضامن الاجتماعى صرف تعويضات لضحايا حادثى تصادم السيارات بالواحات وقطار العياط من صندوق الكوارث، وتبلغ التعويضات 10 آلاف جنيه لحالة الوفاة بإجمالى 50 ألف جنيه لخمسة وفيات فى حادث العياط، كما قررت صرف ألفا جنيه لحالة الإصابة بإجمالى 54 ألف جنيه لإجمالى 27 مصابا.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنه تقرر أيضا صرف 10 آلاف جنيه لحالة الوفاة فى حادث الواحات لـ 22 شخصا من العاملين بإحدى المزارع بالفرافرة لقوا مصرعهم فى حادث طريق الفرافرة الواحات البحرية بإجمالى 220 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه للإصابات.

وشهد صباح اليوم، الأربعاء، خروج قطار الركاب رقم 80 المتوجه من القاهرة إلى الصعيد عن القضبان بمركز العياط، بعد تصادمه بحائط خرسانى، أدى إلى وقوع حالات وفاة وإصابات وتوقفت حركة قطارات الصعيد.

فى حين شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفرافرة -الواحات البحرية، بالقرب من نقطة الكيلو 70، أسفرت عن وفاة 22 شخصا وإصابة العشرات.