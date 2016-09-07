أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء.. قائمة المصابين والمتوفين فى حادث قطار العياط

Google+ Print
حادث قطار العياط

حادث قطار العياط

حصلت وكالة «ONA» على كشف بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث قطار العياط، الذى خرج عن القضبان صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار الذى كان متجهاً من أسيوط للقاهرة فى محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع ضحايا الحادث إلى 5 وفيات و27 مصابًا، حيث تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى العياط المركزى، كما تم نقل 18 من حالات الإصابة إلى ذات المستشفى، بالإضافة إلى 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى الحوامدية العام، بمشاركة 20 سيارة إسعاف.

وضمت قائمة المتوفين هم كل من: “المجند أحمد على عبد العزيز، وأحمد معتمد إبراهيم، ومحمد شحاتة أحمد، ومحمود أحمد محمد، ومحمد إبراهيم”.

شاهد القائمة الكاملة للضحايا 

كشف أسماء المصابين

كشف أسماء المصابين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا