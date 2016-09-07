بالأسماء.. قائمة المصابين والمتوفين فى حادث قطار العياط

حصلت وكالة «ONA» على كشف بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث قطار العياط، الذى خرج عن القضبان صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار الذى كان متجهاً من أسيوط للقاهرة فى محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع ضحايا الحادث إلى 5 وفيات و27 مصابًا، حيث تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى العياط المركزى، كما تم نقل 18 من حالات الإصابة إلى ذات المستشفى، بالإضافة إلى 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى الحوامدية العام، بمشاركة 20 سيارة إسعاف.

وضمت قائمة المتوفين هم كل من: “المجند أحمد على عبد العزيز، وأحمد معتمد إبراهيم، ومحمد شحاتة أحمد، ومحمود أحمد محمد، ومحمد إبراهيم”.

شاهد القائمة الكاملة للضحايا