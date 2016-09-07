ضخ 18 ألف و350 طن مواد بترولية و9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري في الغربية

ضخت وزارة التموين بمحافظة الغربية، 18 ألفًا و350 طنًا من المواد البترولية – بنزين 80 و92 وسولار – بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم مصطفي – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – إنه ” تم تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، لضبط الأسعار، حيث تم ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة”.

وأضاف مصطفى : ” تم تكثيف الرقابة على محطات الوقود على مستوى المحافظة، ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي، مؤكدًا أنه تم إلغاء جميع الإجازات لمفتشي التموين خلال إجازة عيد الأضحى”.