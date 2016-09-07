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ضخ 18 ألف و350 طن مواد بترولية و9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري في الغربية

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ضخ 18 ألف و350 طن مواد بترولية و9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري في الغربية ضخ 18 ألف و350 طن مواد بترولية و9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري في الغربية

أرشيفية

ضخت وزارة بمحافظة الغربية، 18 ألفًا و350 طنًا من المواد البترولية – بنزين 80 و92 وسولار – بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم مصطفي – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – إنه ” تم تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، لضبط الأسعار، حيث تم ضبط 9 قضايا تموينية متنوعة”.

وأضاف مصطفى : ” تم تكثيف الرقابة على محطات الوقود على مستوى المحافظة، ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي، مؤكدًا أنه تم إلغاء جميع الإجازات لمفتشي التموين خلال إجازة عيد الأضحى”.

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