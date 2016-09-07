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إخلاء سبيل فرقة «أطفال شوارع» فى قضية نشر فيديوهات مسيئة للدولة

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إخلاء سبيل فرقة «أطفال شوارع» فى قضية نشر فيديوهات مسيئة للدولة إخلاء سبيل فرقة «أطفال شوارع» فى قضية نشر فيديوهات مسيئة للدولة

دار القضاء العالي-أرشيفية

قررت الدائرة 21 جنايات ارهاب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من أعضاء فريق “أطفال شوارع” على قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة العاشرة، على خلفية اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة، وقررت اخلاء سبيلهم بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة إلى الشباب 4 اتهامات، هي “الترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر”، والمتهمون هم “محمد عادل أبو الفضل، ومحمد عبد المجيد جبر، ومحمد دسوقي سيد حسن، ومحمد يحيى محمد”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يحرضون فيها على التظاهر.

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