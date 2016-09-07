أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل شخص فى هجوم بغاز الكلور السام على حي السكري بحلب

Google+ Print
مقتل شخص فى هجوم بغاز الكلور السام على حي السكري بحلب مقتل شخص فى هجوم بغاز الكلور السام على حي السكري بحلب

ارشيفية

قال محمد أبو جعفر، رئيس قسم الطب الشرعي المحلي، بإحدى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة فى مدينة حلب، أن شخصا على الأقل قتل جراء هجوم بغاز الكلور السام على المنطقة أمس.

ونقلت “إيه بي سي” الأمريكية عن أبو جعفر “إن الضحية يدعى محمد عفيفة 29 عامًا وتوفى مساء الأمس، بنوبة قلبية وضيق تنفس حاد ناجم عن استنشاق الغازات السامة”.

وكان ناشطون ومسعفون قد أكدوا فى وقت سابق إصابة ما لا يقل عن 70 شخصًا، باختناقات وصعوبات فى التنفس جراء إلقاء المروحيات الحكومية السورية إسطوانات غاز الكلور السام على حى السكرى بحلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل