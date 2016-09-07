مقتل شخص فى هجوم بغاز الكلور السام على حي السكري بحلب

قال محمد أبو جعفر، رئيس قسم الطب الشرعي المحلي، بإحدى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة فى مدينة حلب، أن شخصا على الأقل قتل جراء هجوم بغاز الكلور السام على المنطقة أمس.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن أبو جعفر “إن الضحية يدعى محمد عفيفة 29 عامًا وتوفى مساء الأمس، بنوبة قلبية وضيق تنفس حاد ناجم عن استنشاق الغازات السامة”.

وكان ناشطون ومسعفون قد أكدوا فى وقت سابق إصابة ما لا يقل عن 70 شخصًا، باختناقات وصعوبات فى التنفس جراء إلقاء المروحيات الحكومية السورية إسطوانات غاز الكلور السام على حى السكرى بحلب.