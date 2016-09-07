إحباط هجرة غير شرعية لـ 152 شخصًا لإيطاليا في البحيرة

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة محاولة 152 شخصا من جنسيات مختلفة, السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض من مدينة بلطيم بكفر الشيخ.

وكان ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة والقوة المرافقة المعينين للمرور بالقول الأمني القطاع الأول بالطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار, تمكنوا من ضبط سيارة نقل بمقطورة, بالطريق الدولي الساحلي بناحية كوبري الألمان اتجاه رشيد بكفر الدوار, يستقلها 152 شخصا من جنسيات مختلفه (9 عراقيين, و26 سوداني, و7 آرتيرى, و19 من جزر القمر, و76 صومالي, و3 من اليمن, و1 سوري, و10 مصريين, و1 غينى) في طريقهم لمدينة بلطيم بكفر الشيخ.

وبمناقشتهم أقروا أنهم كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط, مضيفين بأن القائم على تسفيرهم شخصان الأول يدعى أبو خالد, والأخر يدعى جمال مقيمان بالإسكندرية, مقابل مبلغ 3 آلاف دولار لكل فرد منهم, وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.