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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية قبل عطلة عيد الأضحى

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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية قبل عطلة عيد الأضحى تراجع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية قبل عطلة عيد الأضحى

صورة أرشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات الأربعاء في ظل تداولات ضعيفة قبل ايام من عيد الأضى المبارك.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.69% ليسجل 8146.1 نقطة.

وخسر فقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.81 % مسجلا 1363.24 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.02% ليبلغ مستوى 8177.31 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.16 % ليبلغ مستوى 357.93 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.71 % مسجلا 813.43 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين للبيع، والاجانب والعرب للشراء.

وبالنسبة لفئات المستثمرين، اتجهت المؤسسات للبيع، والافراد للشراء.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 419.3 مليار جنيه مدعوما بإضافة القيمة السوقية لأسهم رأسمال شركة موبكو البالغ 9.1 مليار بنهاية اليوم، فيما بلغ اجمالي التداولات 403 ملايين جنيه.

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