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الزمالك يجهز مايوكا للوداد ببرنامج تأهيلي خاص

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الزمالك يجهز مايوكا للوداد ببرنامج تأهيلي خاص الزمالك يجهز مايوكا للوداد ببرنامج تأهيلي خاص

وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك برنامج تأهيلي خاص لإيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي للفريق.

ويسعى الزمالك لتجهيز مهاجمه الزمابي قبل مواجهة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، وضع برنامج تأهيلي خاص لإيمانويل مايوكا خلال المعسكر المقام حاليا بالتجمع الخامس، لتجهيزه بدنيا للمشاركة مع الفريق.

وتم تكليف ماركو رودريجو مدرب الأحمال بالإشراف على برنامج اللاعب ووضع برنامج شاق له بشكل يومي من أجل تجهيزه تحسبا للاستعانة به في أي وقت.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف النهائي، يوم 16 سبتمبر الجاري، فيما يلتقيان يوم 24 من نفس الشهر إيابا في المغرب.

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