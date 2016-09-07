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اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهة غانا.. والمباراة في برج العرب

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اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهة غانا.. والمباراة في برج العرب اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهة غانا.. والمباراة في برج العرب

أكد إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة ومدير المصري الأول أن مباراة الفراعنة مع غانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018 ستقام يوم 13 نوفمبر المقبل.

وسيفتتح الفراعنة رحلة التصفيات بمواجهة الكونجو خارج ملعبهم في أكتوبر المقبل قبل أن يستضيف غانا في مواجهة ثأرية 13 نوفمبر.

وقال لهيطة في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة "ستقام المباراة يوم 13 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة مساء"ز

منتخب مصر كان قد تعادل إيجابيا مع غينيا 1-1 وخسر أمام جنوب إفريقيا بهدف ضمن الاستعدادات الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد فشل في التأهل لكأس العالم 2014 على يد منتخب غانا الذي تأهل بمجموع المباراتين 7-3.

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فيديو اليوم السابع

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