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«أردوغان» يعلن استعداده للتعاون مع واشنطن لطرد «داعش» من الرقة

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«أردوغان» يعلن استعداده للتعاون مع واشنطن لطرد «داعش» من الرقة «أردوغان» يعلن استعداده للتعاون مع واشنطن لطرد «داعش» من الرقة

الرئيس التركي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة في عملية عسكرية مشتركة ترمي إلى طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من مدينة الرقة، معقل المتشددين في سوريا.

ونشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، تصريحات أردوغان التي كان قد أدلى بها للصحفيين على طائرته الرئاسية خلال عودته من قمة مجموعة العشرين في الصين، حيث التقى نظيريه الروسي والأميركي.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن أردوغان قوله إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أبلغه عزم واشنطن القيام بعمل مشترك “فيما يتعلق باستعادة الرقة”، الأمر الذي لم تعترض عليه أنقرة.

يذكر أن متحدث باسم أردوغان، أشار إلى استمرار التباين مع واشنطن على خلفية العملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا الشهر الماضي ضد “داعش” والمقاتلين الأكراد.

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