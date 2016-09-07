وزير خارجية العراق يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إبراهيم الجعفري، وزير خارجية العراق.

ومن المقرر أن يشارك الجعفري – خلال زيارته لمصر – في الدورة الـ 146 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تبدأ أعماله بالقاهرة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتبحث الدورة السالفة، نحو ٣٠ بندًا تشمل ٥٢ موضوعًا من أبرزها تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا، ليبيا، اليمن، والعراق.

كما تبحث الدورة موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي، مكافحة الإرهاب، والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، ووضع منهجية جديدة، للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلًا عن بحث التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية .

وتشهد الاجتماعات جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا “ستيفان دى ميستورا”، حيث سيطلع وزراء الخارجية على التحركات السياسية حيال الأزمة الراهنة وما يتعلق بالنواحي الإنسانية.