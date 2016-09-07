«النقل»: تعويض 20 ألف جنيه لأسرة متوفي حادث قطار العياط و3آلاف للمصابين

تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم الأربعاء، موقع حادث القطار رقم 80 بمحطة البليدة بالعياط .

ورافق وزير النقل – خلال تفقد مصابي الحادث – اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، فضلًا عن قيادات الهيئة .

وأوضح وزير النقل، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزةأ وكافة الجهات المعنية بخصوص الحادثأ لتقديم كافة المساعدات والرعاية الطبية للمصابين .

وأمر وزير النقل – وفقًا لبيان – بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب خروج القطار من الخط الرئيسي إلى الخط الفرعي، مشيرًا إلى هذا الخط يتم التحكم فيه إلكترونيًا، وهناك تسجيلات بين البلوكات المختلفة، وغرفة التحكم الرئيسية يتم مراجعتها.

ووجه الوزير، بسرعة إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن .

وشدد الدكتور جلال سعيد، على معاقبة المخطئ فورًا، فيما أعطى توجيهاته بتقديم تقارير لمتابعة الحادث أول بأول.

وأكد وسعيد، أن السكة الحديد عانت لفترات طويلة، لذلك تم وضع برنامج إصلاحي كبير لتطوير منظومة السكك الحديدية “إشارات، مزلقانات، قطارات ومحطات “، بهدف تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري، حيث أن أمن وسلامة المواطن المصري تأتي في المقام الأول.

وزار الوزير، المصابين بمستشفى العياط المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين، والتأكد من تقديم كافة الرعاية الطبية، فيما اطمئن على حالة المصابين من مدير المستشفى الذي أكد أن إصاباتهم خفيفة وسيتم خروجهم اليوم.

وقرر وزير النقل، صرف تعويض مقداره 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و3 آلاف جنيه للمصابين، حيث أن الحصيلة النهائية لضحايا قطار العياط وصلت إلى 5 وفيات و25 مصابًا.