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سفير مصر بلبنان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل لتعزيز العلاقات الثنائية

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سفير مصر بلبنان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل لتعزيز العلاقات الثنائية سفير مصر بلبنان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل لتعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل_أرشيفية

بدأ السفير نزيه النجارين، سفير في لبنان، اليوم الأربعاء، مقابلاته فور توليه مهام منصبه رسميًا، حيث التقى بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

وتم خلال المقابلة استعراض مختلف القضايا التي تهم البلدين خاصة نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى بيروت الشهر الماضي، والتي جاءت في توقيت وظروف دقيقين، حيث تم بحث سبل متابعتها خلال الفترة المقبلة.

وتناولت المقابلة أيضًا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن عدد من التطورات الإقليمية المختلفة خاصة التطورات في لبنان، حيث حرص السفير المصري على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لاستقرار لبنان، والحفاظ على مؤسساته الرسمية، وأهمية التوصل لتوافق بين اللبنانيين أنفسهم من أجل إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي.

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