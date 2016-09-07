بالصور.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لروسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعد إنتهاء زيارته الرسمية لروسيا الإتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وأجرى وزير الدفاع، خلال الزيارة، العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون الإستراتيجى والعسكرى بين مصر وجمهورية روسيا الإتحادية .

وكان الفريق أول صدقى صبحى قد أجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى روسيا بحضور وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

وترأس الوزيران المصرى والروسى إجتماعات اللجنة العسكرية المصرية الروسية والتى تضمنت العديد من الملفات الخاصة بأفاق التعاون المشترك فى مجالات الدفاع والصناعات العسكرية ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات ، كما تبادل الجانبان الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية .

كما شارك الوفد المصرى خلال الزيارة فى حضور فعاليات المنتدى العسكرى الفنى الدولى الثانى “جيش 2016 ” والذى يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم.