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التحالف الدولي ينفذ 17 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق

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التحالف الدولي ينفذ 17 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق التحالف الدولي ينفذ 17 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق

ارشيفية

نفذت قوات التحالف، الذى تقوده الولايات المتحدة، 17 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابى فى سوريا والعراق.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، بأن قوات التحالف نفذت 5 ضربات جوية ضد أهداف التنظيم الإرهابي داخل سوريا، بالقرب من مارع ومنبج والرقة والبوكمال مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة ودون طيار.

وتم خلال تلك الضربات تدمير 7 شاحنات ناقلة نفط واستهداف 3 وحدات تكتيكية وتدمير 6 مواقع قتالية ونظام قذائف هاون.

وفى العراق، نفذت قوات التحالف 12 ضربة جوية بالتنسيق مع – ولدعم – حكومة بغداد مستخدمة طائرات مقاتلة وهجومية لضرب أهداف التنظيم الإرهابي بالقرب من البوحياة وهيت والموصل والكيسك والقيارة والرمادي.

وتم خلال تلك الضربات تدمير 6 مبان للتنظيم و11 سيارة و3 رشاشات من العيار الثقيل، ومدخل نفق و4 بلدوزرات وتركس وحفارة، وإلحاق أضرار بنفق كما تم استهداف 6 وحدات تكتيكية ومركز تخزين أموال وكدس صواريخ و3 مبان و3 خنادق ونظام هاون.

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